Фото: Минобороны РФ
Применение авиабомб ФАБ-3000 российскими войсками в зоне спецоперации назвал плохой новостью для боевиков ВСУ ирландский журналист Чей Боуз. Публикация есть в социальных сетях. По словам Боуза, три тонны взрывчатки – это «огромная, разрушительная сила», полностью превращающая в пыль целые здания.
«Это очень плохая новость для украинских войск», – отметил журналист.
В минувший четверг, 20 июня, сообщалось, что авиабомбу ФАБ-3000 впервые применили в Липцах под Харьковом. Снаряд имеет универсальный модуль планирования и коррекции. Бомба ударила в четырехэтажный дом, где прятались боевики ВСУ.
Авиабомба ФАБ-3000 имеет наведение. По словам китайского эксперта Шао Юнлиня, ее можно использовать в качестве оружия «судного дня» в зоне спецоперации.
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