По боевикам ВСУ нанесли удар в Полтаве

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По месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве ударили бойцы ВС РФ. Об этом журналистов РИА Новости проинформировал пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Прилетело в место (в Полтаве — прим. ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления» — прокомментировал координатор движения сопротивления.
Лебедев подчеркнул, что украинские радикалы еще долго не смогут провести ротацию.
Ранее руководитель военной администрации Полтавской области Филипп Пронин информировал, что в украинском регионе после взрывов получил повреждения промышленный объект.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов