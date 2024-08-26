В эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке

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При украинском телемарафоне в телевизионной студии вырубило свет, сообщает Mash. Все произошло, когда ведущая говорила о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не против завершить конфликт с РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали массированный удар по украинской территории. СМИ Украины информировали, что взрывы слышали под Харьковом, Одессой, Киевом, Хмельницким, Львовом, Тернополем и других областях республики.
Телемарафон Украины в круглосуточном режиме запустили в феврале 2022 года.
До этого была информация, что в Киеве после взрывов продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. Подобная ситуация с электроэнергией наблюдается под Николаевом.
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Телемарафон Украины в круглосуточном режиме запустили в феврале 2022 года.
До этого была информация, что в Киеве после взрывов продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. Подобная ситуация с электроэнергией наблюдается под Николаевом.
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Никита Кротов