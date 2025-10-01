Над российскими регионами с 13:00 до 17:00 уничтожили 12 украинских БПЛА
Над российскими регионами с 13:00 до 17:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, семь БПЛА уничтожили над Брянской областью. К тому же четыре дрона ликвидировано над территорией Курской области и один над Белгородской.
Ранее обозреватель Грег Вайнер высказал сомнение по поводу передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп не против предоставить это оружие ВСУ.
