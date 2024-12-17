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Две группы украинских операторов БПЛА ликвидированы в Запорожской области, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он уточнил, что удары произошли на подконтрольной ВСУ части региона в населенном пункте Чаривное.
«Серьезную серию ударов получило маленькое село Чаривное. Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА... там расположились бандеровцы... В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать», — пояснил координатор сопротивления.Кроме того, по словам Лебедева, в Чаривном имелись теплицы для выращивания марихуаны большими партиями, поэтому населенный пункт пользовался дурной славой.
Перед этим на Украине сделали важное заявление о Донбассе.
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Никита Кротов