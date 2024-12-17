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Подполье сообщило о ликвидации операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: две группы дроноводов ВСУ уничтожены в Запорожской области
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Две группы украинских операторов БПЛА ликвидированы в Запорожской области, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он уточнил, что удары произошли на подконтрольной ВСУ части региона в населенном пункте Чаривное.
«Серьезную серию ударов получило маленькое село Чаривное. Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА... там расположились бандеровцы... В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать», — пояснил координатор сопротивления.
Кроме того, по словам Лебедева, в Чаривном имелись теплицы для выращивания марихуаны большими партиями, поэтому населенный пункт пользовался дурной славой.



Перед этим на Украине сделали важное заявление о Донбассе.

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#запорожская область
В Генштабе ВСУ сделали заявление о действиях ВС РФ в Курской области
Генштаб ВСУ: ВС РФ штурмовали 68 украинских позиций в Курской области
17 декабря 2024, 11:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия штурмовала 68 украинских позиций на курском направлении, заявили в Генштабе ВСУ. Уточняется, что штурмы проведены за минувшие сутки. Кроме того, по позициям украинских войск нанесены множественные удары.
Также в ВСУ заявили о 341 обстреле со стороны ВС РФ. Другие подробности не приводятся.

Перед этим украинское издание «Страна» со ссылкой на аналитиков центра Deep State сообщало, что российские войска взяли под контроль Анновку в Донбассе. Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания материала не поступало.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.

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На Украине заявили о контроле Анновки бойцами ВС РФ в ДНР
«Страна»: бойцы ВС РФ контролируют Анновку в ДНР
17 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска контролируют Анновку к югу от Курахово Донецкой народной республики, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на информацию аналитиков Deep State.
«Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь», — говорится в материале.
На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.

Отмечено, что выход российской армии к трассе неподалеку от Константинополя, будет означать, что боевиков ВСУ возьмут в кольцо у Курахово.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.

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#россия
#украина
#война
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#всу
#вс рф
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В Раде заявили про неожиданный сигнал Запада
Нардеп ВРУ Дмитрук: решения Запада по Украине — сигнал о скором перемирии
17 декабря 2024, 10:45

Фото: istockphoto/olegda88

Решения Запада по Украине сигнализируют о скором мирном договоре, считает нардеп украинского парламента в Telegram-канале Артем Дмитрук. Он уточнил, что Будапешт заблокировал многомиллиардную помощь Киеву из «Фонда мира» на вооружения для ВСУ. Отказалась помогать и еще одна страна.
«Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных», — гласит публикация Дмитрука.
Таким образом, по мнению Дмитрука, все происходящее — плохая новость для тех, кто любит деньги на крови. Также нардеп резюмировал, что скинуть помощь Киеву на Евросоюз не удастся.

Перед этим Олаф Шольц заявил об отказе в поставках для Киева.

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#мир
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#украина
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В Совфеде ответили на предложение Трампа разместить европейские войска на Украине
Сенатор Косачев: Трамп хочет жестко продвигать размещение войск ЕС на Украине
17 декабря 2024, 10:28

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения военного контингента ЕС на территории Украины. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев, передает РИА Новости.
Так Косачев прокомментировал предложение республиканского политика отправить европейских солдат на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Согласно словам сенатора, по данному вопросу внутри Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) сложатся различные точки зрения. Те страны Европы, которые настроены против РФ, могут поддержать соответствующее предложение в ущерб своим интересам.

Вопрос размещения европейского контингента на Украине будет отдан «на откуп» странам Евросоюза, подчеркнул Косачев.

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«По зубам»: На Западе заявили об ударе Трампа по Зеленскому
Журналист Чей Боуз: Трамп ударил по Зеленскому, не пригласив его на инаугурацию
17 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Waldemarus

Удар по Владимиру Зеленскому нанес новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп, не пригласив украинского политика на инаугурацию, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в социальных сетях.
«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский», — отмечается в публикации.
Перед этим республиканец заявил, что он не приглашал главу киевского режима на церемонию вступления в должность, которая состоится 20 января 2025 года. Однако Трамп добавил, что Зеленский может приехать в Вашингтон по собственному желанию.

Перед этим в России рассказали о хамской манере Владимира Зеленского. Об этом высказался постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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#украина
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#новости
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«Обмародерили»: жительница Суджи рассказала, как боевики ВСУ вывозили ценности
Жительница Суджи Разуменко: боевики ВСУ вывозили золото, технику и мебель
17 декабря 2024, 10:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ вывезли из курской Суджи ценности, мебель и технику, рассказала горожанка Наталья Разуменко послу по особым поручениям российского МИДа Родиону Мирошнику. Показания есть в распоряжении РИА Новости.
«Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала — забирали машины, золото, деньги, всё, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала — телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину», — пояснила женщина.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от сотрудников Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои в российском регионе идут до сих пор.

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#россия
#курская область
#украина
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#сво
#конфликт
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ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму
17 декабря 2024, 09:59

Фото: iStock/irene_rebrova

В Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, задержанный установил контакт с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер Telegram и выразил готовность предоставлять информацию, включая фото и видеоматериалы.

По данным ФСБ, злоумышленник активно выполнял задания своего куратора и передавал сведения о передвижении и расположении военной техники ВС РФ на территории полуострова. В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#вс рф
#минобороны
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«Закрыло по горло»: жителя Курской области засыпало грунтом после удара ВСУ
В Курской области пенсионера засыпало землёй после удара ВСУ
17 декабря 2024, 09:51

Фото: iStock/vadimrysev

В посёлке Глушково (Курская область) пенсионер оказался по горло в земле после того, как в его огород прилетел снаряд с украинской стороны.
Как рассказал сосед мужчины, в его огороде образовалась огромная воронка, пострадавшего удалось спасти – собака стала откапывать своего хозяина и лаять.
«Деда, который там жил, когда картошку копал, зарыло по горло. <…> Солдаты мимо шли, пошли посмотреть, кто лает», — собеседник РБК.
По его словам, пенсионера вывезли с приграничной территории Курской области.

Ранее житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях бойцов ВСУ против мирных жителей и его семьи. Военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, жгли имущество и преследовали их даже после побега.

Также известно, что житель Курской области погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица). Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.

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#военные
#мужчины
#солдаты
#всу
#рф
#курская область
#сво
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Порошенко жестко высказался о насильственной мобилизации на Украине
Порошенко: методы насильственной мобилизации на Украине дискредитированы
17 декабря 2024, 08:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию в ВСУ. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому телеканалу, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Президент должен взять на себя инициативу, включить туда демобилизацию, запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию», — заявил Порошенко.

Он отметил, что насильственная мобилизация не является эффективной, и напомнил про десятки тысяч случаев самовольного оставления военных частей украинскими военными.

По словам Порошенко, нет смысла насильно мобилизовать людей, которые потом бегут из бригад, признав такую идею дискредитированной и неэффективной. В итоге воевать некем, заключил Порошенко.

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#президент
#мобилизация
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