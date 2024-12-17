В Генштабе ВСУ сделали заявление о действиях ВС РФ в Курской области

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Российская армия штурмовала 68 украинских позиций на курском направлении, заявили в Генштабе ВСУ. Уточняется, что штурмы проведены за минувшие сутки. Кроме того, по позициям украинских войск нанесены множественные удары.
Также в ВСУ заявили о 341 обстреле со стороны ВС РФ. Другие подробности не приводятся.
Перед этим украинское издание «Страна» со ссылкой на аналитиков центра Deep State сообщало, что российские войска взяли под контроль Анновку в Донбассе. Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания материала не поступало.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.
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Перед этим украинское издание «Страна» со ссылкой на аналитиков центра Deep State сообщало, что российские войска взяли под контроль Анновку в Донбассе. Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания материала не поступало.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.
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Никита Кротов