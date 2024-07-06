По ошибке: Индия намерена вернуть граждан, служащих в ВС РФ

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Граждане Индии могут служить в российской армии по ошибке.
Reuters, со ссылкой на слова министра иностранных дел Индии Виная Кватры, сообщает, что премьер-министр Нарендра Моди намерен добиться увольнения индийцев, которые по ошибке попали на службу в российскую армию.
Моди поднимет этот вопрос во время своего следующего визита в Москву.
Читайте также:
Судья и палач: Чешский наёмник рассказал о службе в ВСУ
Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО
ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом
Моди поднимет этот вопрос во время своего следующего визита в Москву.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — передаёт агентство слова Кватры. Он также отметил, что 10 индийцев уже возвращены домой. В рядах ВС РФ, по его словам, могут оставаться от 30 до 40 граждан Индии.
Читайте также:
Судья и палач: Чешский наёмник рассказал о службе в ВСУ
Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО
ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом
Евгения Парфентьева