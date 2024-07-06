По ошибке: Индия намерена вернуть граждан, служащих в ВС РФ

Аварийные службы завершили работы по восстановлению электроснабжения в городе Приморско-Ахтарск, который находится в Краснодарском крае, после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.