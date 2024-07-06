Судья и палач: Чешский наёмник рассказал о службе в ВСУ

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Чешский наёмник, служивший в украинской армии, рассказал о своей работе на ВСУ, его слова передаёт Seznam zprávy.
«Мы были полицией, мы были судом, мы были и палачами, раз уж на то пошло», — признался 27-летний военный.
Несмотря на подобные признания, в Чехии мужчину обвиняют в наёмничестве. Помимо этого, военного подозревают в мародёрстве — стало известно, что во время службы он незаконно присваивал себе имущество других солдат и мирных жителей.
Однако военный заявил, что не осознавал преступности своих действий, потому что подобным промышляли и другие служащие Вооружённых сил Украины. Вину чех не признаёт.
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Евгения Парфентьева