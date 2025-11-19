Достижения.рф

По плану Трампа США готовы признать Крым и Донбасс частью России

Вашингтон и Москва обсуждают мирный план без участия Украины и ЕС
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Соединённые Штаты могут поддержать признание Крыма и Донбасса территорией России в рамках разрабатываемого мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios.



По данным источников, документ предполагает, что это решение будет принято США и рядом других государств — при этом от самой Украины такого признания не потребуют.

Западные СМИ утверждают, что Вашингтон и Москва уже некоторое время ведут совместную работу над новым планом, который включает 28 ключевых пунктов и должен стать основой прекращения боевых действий. При этом переговорный процесс проходит без участия Украины и стран Европы, что вызывает дополнительное напряжение в дипломатических кругах.

На фоне утечек о содержании мирной инициативы стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Посещение делегации станет важным сигналом для украинского руководства — особенно с учётом того, что решения активно обсуждаются без участия Киева.

