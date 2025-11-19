По плану Трампа США готовы признать Крым и Донбасс частью России

19 ноября 2025, 22:50

Вашингтон и Москва обсуждают мирный план без участия Украины и ЕС

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Соединённые Штаты могут поддержать признание Крыма и Донбасса территорией России в рамках разрабатываемого мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios.