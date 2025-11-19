«Разочарован в Путине»: Трамп признал ошибки в прогнозах по урегулированию СВО

19 ноября 2025, 22:38

Трамп ожидал быстро завершить конфликт на Украине благодаря отношениям с Путиным

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп впервые открыто признал, что рассчитывал на легкое урегулирование российско-украинского конфликта, полагаясь на личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил на инвестиционном форуме США — Саудовской Аравии, его слова приводит РИА Новости.





По словам Трампа, он был уверен, что сможет быстро вывести ситуацию из тупика, однако реальность оказалась иной.





«Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине», — отметил глава Белого дома.