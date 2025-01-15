По Украине наносится массированный ракетный удар

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Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики сообщают о массированном ракетном ударе по Украине, пишет местное издание «Страна».
«Ракеты запускают 7 бортов ТУ-22М3 и 6 бортов ТУ-95мс, а также МИГ-31. Также пишут о запуске баллистики из Белгородской области. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины», — говорится в Telegram-канале издания.
Отмечается, что в Харькове уже гремят взрывы. Другие ракеты направляются в Черниговскую, Сумскую и Николаевскую области, а также на Кривой Рог.
По некоторым данным, в Кривом Роге удар пришелся по ТЭС.
По данным Telegram-канала «Военная хроника», большая группа ракет идёт через Черкасскую область в сторону Киева.
Военный блогер Юрий Подоляка также пишет о массированном ударе по Украине.
«Россия наносит новый мощный (судя по использованию средств доставки) ракетный удар по территории Украины подконтрольной режиму Зеленского. Уже отработали "Искандеры" и 7 Ту-22М3М ракетами Х-32, а также, возможно, один "Кинжал"», — сообщает Подоляка.Он добавил, что Ту-95 в воздухе, и уже первые КР Х-101 зашли в воздушное пространство противника. Кроме того, корабли ЧФ РФ запустили «Калибры».
Предполагается, что одной из целей является Ладыженская ТЭС в Виннице.
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Элина Позднякова