SHOT: БПЛА ВСУ пытались атаковать промобъект в Тамбовской области

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В Тамбовской области средства ПВО отразили попытку атаки беспилотников ВСУ на промышленный объект в поселке Новая Ляда. По информации SHOT, жители Тамбова слышали жужжание в небе и несколько взрывов в пригороде.
Как уточнили в правительстве региона, в районе улицы Юбилейная обнаружены остатки сбитого дрона. Беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался. В результате инцидента зафиксированы незначительные повреждения одного из домов.
Серьезных последствий удалось избежать, пострадавших нет.
Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы оперативно ликвидировали угрозу. По словам очевидцев, дроны, предположительно, пытались атаковать промышленный объект в районе поселка Новая Ляда.
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Серьезных последствий удалось избежать, пострадавших нет.
Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы оперативно ликвидировали угрозу. По словам очевидцев, дроны, предположительно, пытались атаковать промышленный объект в районе поселка Новая Ляда.
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Мария Моисеева