ПВО России перехватила и уничтожила три украинских беспилотника

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В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом информирует Минобороны РФ.
Два из этих БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, а один — над Тамбовской областью. Оперативные действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в данных регионах. Информация о последствиях инцидентов и возможных повреждениях на земле не поступала.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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SHOT: БПЛА ВСУ пытались атаковать промобъект в Тамбовской области
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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SHOT: БПЛА ВСУ пытались атаковать промобъект в Тамбовской области
Дарья Осипова