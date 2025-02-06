Системы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Россию

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 6 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 13 вражеских дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря. При этом восемь БПЛА сбили в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и еще один в Астраханской области.
Ранее врио губернатора Ростовской области заявил, что в регионе отражена атака украинских беспилотников. БПЛА ВСУ ликвидировали в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
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