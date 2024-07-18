В США оценили попытки ВСУ удержаться в Крынках

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Попытки боевиков ВСУ удержаться в Крынках под Херсоном являются спорными, бессмысленными и жестокими. Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что операция украинских военных с самого начала была спорной.
«Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала... Военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли приведена бы к быстрым прорывам», — говорится в материале.
На жестокость и бессмысленность операции жаловались и сами боевики, ведь Украина в итоге потеряла многие жизни. Военнослужащие Украины были «легкой добычей» для ВС РФ при пересечении Днепра на лодках. Кроме того, националистов никто не прикрывал от российских артиллеристов, резюмировали обозреватели.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года по июнь текущего в Крынках «официально пропали без вести» больше 780 боевиков ВСУ. Эвакуировано 262 погибших.
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Никита Кротов