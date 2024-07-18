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В США оценили попытки ВСУ удержаться в Крынках

NYT: попытки ВСУ удержаться в Крынках — спорные, бессмысленные и жестокие
18 июля 2024, 18:54
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Попытки боевиков ВСУ удержаться в Крынках под Херсоном являются спорными, бессмысленными и жестокими. Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что операция украинских военных с самого начала была спорной.
«Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала... Военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли приведена бы к быстрым прорывам», — говорится в материале.

На жестокость и бессмысленность операции жаловались и сами боевики, ведь Украина в итоге потеряла многие жизни. Военнослужащие Украины были «легкой добычей» для ВС РФ при пересечении Днепра на лодках. Кроме того, националистов никто не прикрывал от российских артиллеристов, резюмировали обозреватели.



Ранее сообщалось, что с октября прошлого года по июнь текущего в Крынках «официально пропали без вести» больше 780 боевиков ВСУ. Эвакуировано 262 погибших.

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#херсонская область
#спецоперация
«Страна»: Боевику ВСУ дали 9 лет за убийство украинца, поддержавшего Россию
18 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На Украине приговорили к 9 годам колонии боевика ВСУ, который убил мирного жителя Харьковской области, поддержавшего Россию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Как указано в сообщении, суд в Полтавской области признал военнослужащего виновным в убийстве гражданского, которое он совершил в селе Копанки Харьковской области в 2022 году.

По данным издания, солдат ВСУ жил в одном из домов села, когда проходил службу, куда был приглашен местный житель, чтобы заколотить окна и двери. После ремонта мужчина начал говорить боевику, что «поддерживает Россию и не уважает ВСУ», говорится в публикации. В ответ на это солдат выстрелил дважды в воздух в надежде напугать жителя, а когда тот продолжил говорить, убил его прямым выстрелом в голову, заявляет «Страна».

Ранее сообщалось, что пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья. Уточнялось, что мирного жителя убили во время автомобильной погони.

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В ДНР из-за подрыва машины на мине ВСУ погибли три сотрудника «Воды Донбасса»
18 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли под Волновахой ДНР в результате наезда служебной машины на украинскую мину. Об этом написал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. По словам Пушилина, враг 7 раз с начала суток ударил по ДНР с применением дронов и артиллерии.

В результате обстрелов повреждения получили семь жилых домов и один инфраструктурный объект. Разрушения зафиксированы в Донецке и Горловке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29
18 июля 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Удар по военному аэропорту и самолету МиГ-29 боевиков ВСУ нанесли российские военные. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: <...> три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Также там доложили, что силами российских бойцов уничтожены склады с боеприпасами и хранилище техники противника. Авиация и беспилотники поразили инфраструктуру аэродрома боевиков, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Москва предпринимает попытки перейти к мирным переговорам с Киевом.

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Вынесен приговор участнику Азова* за убийство двух жителей Мариуполя
СК: участника Азова* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя
18 июля 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Участника запрещенного в России «Азова»* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Следкоме, опубликовав кадры допроса. По словам осужденного, он расстрелял двух мужчин в апреле 2022 года.
«Обнаружил, как мужчина с любопытством разглядывает здание и направляется туда. После того, как он начал залезать через окно. Я ему крикнул, а перед этим вызвал со второго этажа наряд. На крики пришел командир, отдав приказ застрелить его», — сказал боевик ВСУ.

Он отметил, что в окно лез и второй мужчина. На вопрос о раскаянии украинский военный ответил утвердительно, именно поэтому, по его словам, он и написал явку с повинной.

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Меркурис: Капитуляция Украины неизбежна
Меркурис: Сырский признал неизбежность капитуляции Украины
18 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский осознаёт неизбежность поражения своей страны.
Эксперт утверждает, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Сырский признал поражение в боевых действиях.

«Сырский заявил, что Украина не может победить Россию, и что так называемый мир, некоторые даже называют его капитуляцией, неизбежен. На Украине происходят серьёзные события. Он обращает внимание на то, что положение Владимира Зеленского становится шатким», — отметил Меркурис.

Он подчеркнул, что внутри страны растёт критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Обсуждается даже его возможное смещение с должности.

В конце мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о напряжённой обстановке на фронте. По его словам, наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Ивановского и Часов Яра на Краматорском направлении.

В начале июня министр обороны Украины Андрей Белоусов также отметил, что напряжённая обстановка сложилась на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.

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Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
«Страна.ua»: В ВСУ растёт число дезертиров, бегущих за границу
18 июля 2024, 16:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинские солдаты массово пытаются сбежать за границу. Об этом информирует «Страна.ua».
По словам одного из дезертиров, его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. В первый же день в рядах ВСУ военный сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы покинуть страну.

Уточняется, что зачастую дезертиры бегут из страны в Молдавию. Согласно договоренности с сотрудниками погранслужбы они несколько минут «не замечают» беглеца.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Украинские военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Превратит F-16 в груду металла: самая дальнобойная в мире ракета Р-37М ВС РФ, что известно
18 июля 2024, 16:38

Фото: Минобороны России

В среду, 17 июля, стало известно, что на Западе бьют тревогу из-за самой дальнобойной российской ракеты Р-37М, которая способна сбивать американские F-16. Российские модернизированные истребители МиГ-31МБ, оснащенные этим вооружением и новейшими радарами, станут главной угрозой для ВСУ.
Что известно об инновационной ракете и в чем ее уникальность, разбирается редакция «Радио 1».


История ракеты Р-37

Фото: Минобороны России

История этого грозного оружия началась еще в СССР, когда в 1981 году на вооружение приняли лучший по тем временам перехватчик МиГ-31. Как раз на его борту располагался «предок» Р-37 — ракета Р-33. Ее дальность действия достигала 120 километров, а скорость развивалась почти до гиперзвуковой — 4,5 скоростей звука. Именно ими рассчитывали сбивать в случае вторжения через Арктику американские самолеты-носители крылатых ракет до выхода на оптимальное расстояние для их пуска.

Спустя некоторое время была создана еще более совершенная модификация — К-37 разработки ГосМКБ «Вымпел». Она оснащалась инерциальной системой наведения с возможностью перенацеливания ракеты после пуска с корректировкой направления полета по командам самолета-носителя. После захвата объекта ракета становилась полностью самостоятельной и летела в цель без участия летчика-оператора, став таким образом первым советским снарядом, работающим по принципу «выстрелил и забыл».

В апреле 1994 года ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии — 304 километра. Таких показателей не могла достичь ни одна авиационная ракета в мире. А новая система наведения обеспечивала высочайшую точность поражения даже на таких дистанциях.

Однако в 1990-е годы взаимодействие с предприятиями на Украине, которые участвовали в разработке, нарушилось, и Россия началу разработку полностью отечественной версии ракеты.

В 2014 году новую ракету взяли на вооружение ВКС России. Сейчас она известна под тремя названиями: Р-37М, РВВ-БД и «изделие 620». Ее носителями должны были стать самолеты МиГ-31БМ и Су-35С. В 2020 году появилась информация об успешной интеграции новой ракеты в комплекс вооружения Су-57.


Применение Р-37М в зоне СВО

Фото: Минобороны России

С февраля 2022 года ракету Р-37М начали применять для уничтожения воздушных целей в зоне СВО. С ними на боевое дежурство вылетали многоцелевые истребители Су-35С, снаряженные вместе с этим сверхзвуковыми противорадиолокационными ракетами Х-31. Пока наземные ракеты могли бить на расстоянии до 150 км, Р-37М уничтожала цели в воздухе дальностью до 300 км.

Еще одной особенностью стало то, что российские истребители поражали объекты в глубине Украины, находясь в этот момент над своей территорией. Р-37М, вылетая с пространства РФ, легко простреливали воздушные цели над Харьковом, Полтавой, Кременчугом, Павлоградом, Николаевом и Одессой.

Сложности возникали лишь с указанием цели для ракеты. У Су-35С есть мощная РЛС Н035 «Ирбис» с дальностью действия до 400 км, но с узким сектором обзора, что не позволяет контролировать большое пространство. Потому вместе с истребителями вылетали еще самолеты — дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50. В то же время МиГ 31БМ является сам себе ДРЛО — мониторит воздушное пространство дальностью более 300 км и передает информацию об обнаруженных целях.

Важно отметить, что ракеты Р-37М могут с легкостью сбивать не только вражескую авиацию, но и любые другие воздушные цели, к примеру, крылатые ракеты, включая самые современные и продвинутые западные образцы. В том числе для этого создавалась пара из истребителя-перехватчика МиГ-31 и самой дальнобойной ракеты в мире Р-37М — для отстрела вражеских крылатых ракет, которые летят в сторону России.


Главная угроза для F-16

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Летом 2024 года, когда стала появляться информация о начале поставок американских истребителей F-16 на Украину, многие эксперты начали бить тревогу.

Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемым Россией. По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро уничтожить. Кроме того, как отмечает Касс, F-16 представляет собой устаревший истребитель.

Однако самой главной угрозой для столь сильно расхваленных F-16 являются далеко не российские системы ПВО. Проблемы у американских истребителей начнутся еще в небе над Украиной — из-за связки истребителя-перехватчика МиГ-31МБ и самой дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» в мире Р-37М.

Как пишет польское издание Komputer Swiat, именно модернизированный МиГ-31МБ является самым опасным для F-16 российским оружием. А в тандеме с новейшими радарами и ракетами Р-37М, американские F-16, появление которых на Украине Запад анонсировал в ближайшие недели, обречены стать грудой металлолома, заявил эксперт Меркурис.

Вместе с тем Минобороны России все лето успешно отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. К примеру, 2 июля сообщалось о ракетном ударе по аэродрому в Миргороде, где были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте. 3 июля МО сообщало об ударе «Искандером» по аэродрому Полтавы, где были уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

Однако у ВС РФ в рукаве есть еще множество других козырей, которыми армия способная удивить противника. К примеру, Россия, согласно предварительной информации, впервые использовала под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. Что известно о применении нового оружия, какими оно обладает характеристики и какой ужас оно вызвало на Западе, читайте в материале «Радио 1».

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Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки завершения СВО
Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году победой России
18 июля 2024, 16:22

Фото: iStock/Diy13

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу текущего года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
Командир «Ахмата» отметил, что российский войска понесли потери, а также назвал всех погибших героями. Он подчеркнул, что цифры ВС РФ в разы меньше, чем у украинских войск.

Алаудинов добавил, что военнослужащие продолжат выполнять свою работу так же, как и сегодня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Стало известно об увеличении числа наемников в рядах ВСУ в Харьковской области
ВГА: в Харьковской области известно о более 30 погибших наемниках ВСУ из Франции
18 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Увеличение количества наемников в рядах украинской армии зафиксировано в северной части Харьковской области. Об этом сообщили в российской администрации региона.
Отмечается, что в основном в данном регионе преобладают наемники из Франции. Также известно о более 30 погибших французах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, отправляя войска на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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