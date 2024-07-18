«Страна»: Боевику ВСУ дали 9 лет за убийство украинца, поддержавшего Россию

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На Украине приговорили к 9 годам колонии боевика ВСУ, который убил мирного жителя Харьковской области, поддержавшего Россию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Как указано в сообщении, суд в Полтавской области признал военнослужащего виновным в убийстве гражданского, которое он совершил в селе Копанки Харьковской области в 2022 году.
По данным издания, солдат ВСУ жил в одном из домов села, когда проходил службу, куда был приглашен местный житель, чтобы заколотить окна и двери. После ремонта мужчина начал говорить боевику, что «поддерживает Россию и не уважает ВСУ», говорится в публикации. В ответ на это солдат выстрелил дважды в воздух в надежде напугать жителя, а когда тот продолжил говорить, убил его прямым выстрелом в голову, заявляет «Страна».
Ранее сообщалось, что пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья. Уточнялось, что мирного жителя убили во время автомобильной погони.
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По данным издания, солдат ВСУ жил в одном из домов села, когда проходил службу, куда был приглашен местный житель, чтобы заколотить окна и двери. После ремонта мужчина начал говорить боевику, что «поддерживает Россию и не уважает ВСУ», говорится в публикации. В ответ на это солдат выстрелил дважды в воздух в надежде напугать жителя, а когда тот продолжил говорить, убил его прямым выстрелом в голову, заявляет «Страна».
Ранее сообщалось, что пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья. Уточнялось, что мирного жителя убили во время автомобильной погони.
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Данил Пономарев