По всей территории Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха

Фото: iStock/Harry Wedzinga
На всей территории Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об это м пишет украинское издание «Страна».
Уточняется, что тревога связана с взлетом российских истребителей МиГ-31.
Российский Telegram-канал «Фронтовая птичка» подтверждает эту информацию.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 20.59 воздушная тревога зазвучала в Харьковской области. В 21.45 она распространилась на Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Закарпатскую, Киевскую, Житомирскую и Кировоградскую области. Ещё через две минуты сирены заработали на всей территории Украины.
Читайте также:
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины
Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине
Российский Telegram-канал «Фронтовая птичка» подтверждает эту информацию.
«Одновременный взлет нескольких наших истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Истребители вылетели выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 20.59 воздушная тревога зазвучала в Харьковской области. В 21.45 она распространилась на Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Закарпатскую, Киевскую, Житомирскую и Кировоградскую области. Ещё через две минуты сирены заработали на всей территории Украины.
Читайте также:
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины
Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине
Элина Позднякова