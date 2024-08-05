Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины

Фото: istock / Harry Wedzinga
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирена звучит примерно с 18:15, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 18:00 сигнал прозвучал в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях, а спустя 15 минут в остальных регионах Украины.
Отмечается, что в некоторых областях тревога объявлялась несколько раз за день.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Отмечается, что в некоторых областях тревога объявлялась несколько раз за день.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак