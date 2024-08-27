По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Тревога попеременно вводилась и отменялась в различных регионах страны, но в 03:18 она была объявлена по всей Украине.
Украинские СМИ сообщают о взрывах, слышных в нескольких городах, включая Сумы, Ровно и Киев.
Накануне российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Под удар попали энергетические объекты на всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции. В своем заявлении он привел пример недавнего видео, на котором изначально утверждалось, что украинские силы сбили крылатую ракету из пулемета, хотя на самом деле ракету поразила система ПВО, передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
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Накануне российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Под удар попали энергетические объекты на всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции. В своем заявлении он привел пример недавнего видео, на котором изначально утверждалось, что украинские силы сбили крылатую ракету из пулемета, хотя на самом деле ракету поразила система ПВО, передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
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Елена Перлова