В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв

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Мощный взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены звучат в регионе уже более семи часов.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Подробностей о том, куда пришёлся удар, так же как и о его последствиях, не приводится. О взрывах в городе пишут также местные паблики.
Информацию о взрыве на окраине Харькова подтвердил также мэр города Игорь Терехов. По его информации, удар был нанесён корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ). Дополнительных подробностей о месте взрыва глава городской администрации также не приводит.
Ранее сообщалось о повреждении НИИ во Львове на западе Украины в результате атаки российских беспилотников. Удар наносился с использованием дронов-камикадзе «Герань-2».
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Информацию о взрыве на окраине Харькова подтвердил также мэр города Игорь Терехов. По его информации, удар был нанесён корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ). Дополнительных подробностей о месте взрыва глава городской администрации также не приводит.
Ранее сообщалось о повреждении НИИ во Львове на западе Украины в результате атаки российских беспилотников. Удар наносился с использованием дронов-камикадзе «Герань-2».
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Александр Бойцов