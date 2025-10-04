Стали известны итоги выборов в Чехии
Движение ANO под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша одержало победу на парламентских выборах в Чехии.
Как пишет агентство ČTK, на 99,55% участков у него 34,69% голосов.
Уходящий премьер и лидер коалиции Spolu Петр Фиала поздравил представителей ANO, при этом отметив, что при нынешнем распределении сил сформировать правительство не удастся. Фиала также заявил, что уважает результаты выборов и поблагодарил избирателей Spolu.
На второе место вышла коалиция Spolu с 23,25%, за ней следует STAN с 11,8%. Явка составила 68,9%. Кандидаты коалиции Stacilo! («Достаточно!»), в которую вошли социал‑демократы и коммунисты, не преодолели проходной барьер, отмечает портал Denik.
Заключительный день двухдневного голосования за новый состав Палаты депутатов начался ранее днем: участки открылись после ночного перерыва в 8:00 (9:00 мск).
