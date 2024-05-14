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Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу

14 мая 2024, 18:53
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинские уклонисты рассказали, как пересекли границу с Румынией через горы.
Об этом сообщает издание «Страна.ua». Как рассказали сами уклонисты, большинство беглецов ловят, потому что в лесу они идут по тропам. Помимо этого, попав в буферную зону, они думают, что пограничников в ней нет.

Вопреки их ожиданиям, лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего. Кроме этого, многих беглецов ловят ночью, потому что они засыпают на открытой местности. Пограничники находят их с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.



Чтобы остаться незамеченными и попасть в Румынию, уклонисты почти неделю шли через густые заросли в лесу, а перед сном выкапывали себе ямы под упавшими деревьями.

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ВСУ посыпались: ВС РФ наступает по всем направлениям в зоне СВО
Алаудинов: ВСУ посыпались, армия России наступает по всем направлениям
14 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Alexey Molotov

ВСУ уже посыпались, а армия России успешно наступает по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Во вторник, 14 мая, он вручил госнаграды отличившимся в ходе СВО в ходе бойцам спецназа «Ахмата». Церемония опубликована в Telegram-канале Алаудинова.
«Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы», — заявил Алаудинов.

По его словам, российские бойцы активно работают, качественно выполняя задачи на своих участках фронта.

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#новости
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Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ
14 мая 2024, 18:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военный эксперт Алексей Леонков назвал лукавством все заверения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что новые поставки вооружений ВСУ изменят ситуацию на фронте в пользу Украины.
«Когда Блинкен говорит, что это изменит ситуацию, — это лукавство. У Украины нет самого главного ресурса — квалифицированного персонала. Очень мало опытных бойцов, а из тех, кого они через четырехнедельную подготовку посылают на линию боевого соприкосновения, 90% не выживают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Леонков.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.

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Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
14 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта. Об этом информирует канал Welt.
Катер особенно выделил наступление российской армии в Харьковской области. Он также отметил, что украинская армия по-прежнему испытывает серьезные трудности на линии боевого соприкосновения.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Он подчеркнул, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Зеленский просит у Блинкена две системы ПВО Patriot для защиты Харькова
14 мая 2024, 18:19

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне успешного наступления армии России в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для защиты Харькова. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«Мы действительно сегодня нуждаемся в двух (ПВО) Patriot для Харькова и Харьковской области», — заявил Зеленский Блинкену.

Напомним, во вторник, 14 мая, Блинкен приехал в Киев с не анонсированным визитом. Планировалась, что он обсудит с руководством Украины ситуацию на поле боя, новый пакет помощи, а также долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.


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#пво
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Гладков: Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17 человек
14 мая 2024, 17:03

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что количество погибших мирных жителей в результате варварской атаки ВСУ многоквартирного жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек.
От лица всех белгородцев Гладков выразил глубокие соболезнования семьям, которые потеряли родных и близких. По словам главы региона, рядом с местом трагедии образовался народный мемориал, куда люди продолжают нести цветы и игрушки.

Гладков добавил, что люди вместе скорбят и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, многоквартирный жилой дом на улице Щорса в Белгороде повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». В доме произошло обрушение подъезда с десятого по первый этаж. После начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.

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Жителю Новосибирска дали 12 лет по делу о диверсии на железной дороге
14 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/Zolnierek

Новосибирский областной суд сегодня, 14 мая, назначил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Дмитрию Гурулеву* по уголовному делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Уточняется, что три года Гурулев* проведет в тюрьме и девять лет — в колонии строгого режима. По данным следствия, с 24 февраля по 27 мая 2022 года злоумышленник сотрудничал с иностранной организацией через интернет.

Гурулев* действовал против экономической безопасности и обороноспособности РФ. Отмечается, что мужчина незаконно сделал взрывчатку, которую хранил.

Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
14 мая 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
По данным Соломонова, указ об этом был подписан во вторник, 7 мая. Носителями «Булавы» выступают атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.

Напомним, в ноябре прошлого года подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Этот пуск стал финальным пунктом государственных испытаний «Императора Александра III».

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек.

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#спецоперация
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В Германии забили тревогу из-за применяемого в Волчанске оружия ВС РФ
14 мая 2024, 15:33

Фото: Istock/bpawesome

ВСУ не могут удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских управляемых авиабомб.
Об этом заявили в репортаже немецкого канала Tagesschau. Там подчеркнули, что российские войска давят на украинскую армию по всей Харьковской области.

Несмотря на все попытки подразделений Вооруженных сил Украины прервать наступление российских солдат, ВС РФ уверенно двигаются вперед, отметили там.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ взяли под контроль некоторые районы Волчанска. Также российская армия активно продвигается в Харьковской области.

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Великобритания разрешила Украине наносить удары по Крыму
Министр обороны Британии Шаппс: Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму
14 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Шаппс отметил, что британское правительство также не будет поощрять стремление Киева к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора. По мнению главы Минобороны Британии, Украина не должна отказываться от своих территорий.

Шаппс заключил, что Британия всегда будет разрешать использовать свое оружие на Украине и в других государства, но при условии полного соответствия с международным гуманитарным правом.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту лежит на властях Киева.

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