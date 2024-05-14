Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу

Фото: iStock/Михаил Руденко
Украинские уклонисты рассказали, как пересекли границу с Румынией через горы.
Об этом сообщает издание «Страна.ua». Как рассказали сами уклонисты, большинство беглецов ловят, потому что в лесу они идут по тропам. Помимо этого, попав в буферную зону, они думают, что пограничников в ней нет.
Вопреки их ожиданиям, лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего. Кроме этого, многих беглецов ловят ночью, потому что они засыпают на открытой местности. Пограничники находят их с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.
Чтобы остаться незамеченными и попасть в Румынию, уклонисты почти неделю шли через густые заросли в лесу, а перед сном выкапывали себе ямы под упавшими деревьями.
Читайте также:
В вузах Украины введут промежуточный экзамен для выявления уклонистов
Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
В Молдавии на границе задержали группу украинских уклонистов
Вопреки их ожиданиям, лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего. Кроме этого, многих беглецов ловят ночью, потому что они засыпают на открытой местности. Пограничники находят их с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.
Чтобы остаться незамеченными и попасть в Румынию, уклонисты почти неделю шли через густые заросли в лесу, а перед сном выкапывали себе ямы под упавшими деревьями.
Читайте также:
В вузах Украины введут промежуточный экзамен для выявления уклонистов
Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
В Молдавии на границе задержали группу украинских уклонистов
Алёна Самарева