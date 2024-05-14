Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу

Новосибирский областной суд сегодня, 14 мая, назначил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Дмитрию Гурулеву* по уголовному делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.