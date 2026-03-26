Зеленский раскрыл план США по завершению конфликта на Украине

26 марта 2026, 00:19

Зеленский: США требуют вывода ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Владимир Зеленский

США заявили о необходимости ухода украинской армии с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Об этом в интервью Reuters рассказал Владимир Зеленский.





В таком случае Вашингтон пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности. По мнению Зеленского, администрация Трампа продолжает придерживаться стратегии усиленного давления на Украину.



«Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса», — сказал глава киевского режима.