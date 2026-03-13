Обломки беспилотника нашли на проезжей части в российском городе
На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В настоящий момент на месте работают сотрудники специальных и экстренных служб. Власти призвали жителей при обнаружении обломков не трогать их и звонить на номер 112.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 14 вражеских БПЛА над регионами России 12 марта за три часа. Шесть дронов подавили над Крымом, четыре — над Курской областью, два — под Белгородом, по одному – над Брянской и Калужской областями.
