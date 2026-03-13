Достижения.рф

Силы ПВО за три часа сбили 14 украинских дронов над регионами РФ

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Украинский беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Атаку отражали системы ПВО.



Российские военные в период с 20:00 до 23:00 сбили шесть дронов самолетного типа над территорией Республики Крым и четыре в административных границах Курской области. Кроме того, силы ПВО перехватили два беспилотника под Белгородом и по одному – над Брянской и Калужской областями. Сведения о пострадавших и последствиях от падения фрагментов БПЛА не поступали.

Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Краснодарском крае. Там дрон ВСУ нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, в результате чего погиб один человек.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0