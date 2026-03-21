Почти 300 беспилотников сбили на Россией за ночь
Силы ПВО сбили 283 беспилотника ВСУ над Россией в ночь с 20 на 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, массированная атака отражалась в период с 23:00 пятницы до 07:00 субботы по московскому времени. Целями противника стали 15 регионов страны.
Украинские БПЛА перехватили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областей. Также предотвращен налет на Крым, Татарстан и Московский регион.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
