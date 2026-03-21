Массированную атаку украинских беспилотников отразили в российском регионе
Ночью 21 марта Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, целями стали девять районов: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский.
Всего силы ПВО сбили 90 вражеских БПЛА над регионом. Информация о пострадавших и повреждений инфраструктуры не поступала.
Ранее сообщалось, что два жителя Саратова пострадали при атаке украинских беспилотников. Обоим потребовалась медицинская помощь, их состояние не уточнялось. Кроме того, повреждения получили несколько квартир — ударная волна выбила стекла в окнах.
До этого в одном из районов Тольятти произошел пожар после налета дронов ВСУ. В общей сложности над городом раздались не менее восьми громких хлопков.
