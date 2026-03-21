Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Саратову

21 марта 2026, 05:16

Два жителя Саратова получили ранения и обратились за медпомощью после атаки беспилотников ВСУ. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.





Кроме того, в нескольких квартирах ударной волной выбило стекла. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их состояние уточняется.



«Два человека обратились за медицинской помощью. На месте работают все профильные службы», — написал Бусаргин.