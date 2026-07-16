Почти 80-летний житель Константиновки спас двух раненых бойцов ВС РФ

16 июля 2026, 13:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Местный житель Константиновки Анатолий Клиндухов, которому 76 лет, спас двух раненых российских военных и спрятал их от боевиков ВСУ, когда велись ожесточенные городские бои.





По словам Клиндухова, он обнаружил раненых и спрятал их в подвале. При помощи других горожан пенсионер на протяжении почти двух недель под налетами дронов ВСУ обеспечивал бойцов ВС РФ водой и едой.





«Слышу, кричит: "Брат!". Я говорю: "Жди, сейчас". Перелез, открыл к нему, говорю: "Раненый?" — "Раненый". — "Как сюда залез?" — "Потом расскажу, брат, воды хочу". — "Вода — все тебе будет, и еда"», — приводит RT слова Клиндухова.

«Вывод гражданского населения в безопасные районы потребовал от бойцов не только личного мужества, но и детальной инженерно-тактической подготовки. Для спасения людей командование разработало специальные защищенные маршруты», — говорится в материале издания.

«Мы только этим и жили — долгими днями ожидания, когда за ними придут свои. И они пришли», — призналась одна из эвакуированных женщин сквозь слезы.