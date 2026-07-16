Почти 80-летний житель Константиновки спас двух раненых бойцов ВС РФ
Местный житель Константиновки Анатолий Клиндухов, которому 76 лет, спас двух раненых российских военных и спрятал их от боевиков ВСУ, когда велись ожесточенные городские бои.
По словам Клиндухова, он обнаружил раненых и спрятал их в подвале. При помощи других горожан пенсионер на протяжении почти двух недель под налетами дронов ВСУ обеспечивал бойцов ВС РФ водой и едой.
«Слышу, кричит: "Брат!". Я говорю: "Жди, сейчас". Перелез, открыл к нему, говорю: "Раненый?" — "Раненый". — "Как сюда залез?" — "Потом расскажу, брат, воды хочу". — "Вода — все тебе будет, и еда"», — приводит RT слова Клиндухова.
Мужчина признался, что беспилотников уже не боится. Сам он был неоднократно ранен. В ногах пенсионера врачи нашли 46 осколков.
Тем временем argumenti.ru сообщают, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск за раз эвакуировали из Константиновки порядка 20 мирных граждан.
«Вывод гражданского населения в безопасные районы потребовал от бойцов не только личного мужества, но и детальной инженерно-тактической подготовки. Для спасения людей командование разработало специальные защищенные маршруты», — говорится в материале издания.
Отмечается, что безопасность эвакуации обеспечивали с помощью БПЛА, а перевозили людей легкие скоростные багги и мототранспорт. Во время трудного маршрута жителей Константиновки обеспечивали горячим питанием и медицинской помощью.
По словам людей, боевики минировали дома, а те, которые уцелели, сожгли. Люди были вынуждены жить в подвалах или в разрушенных квартирах.
«Мы только этим и жили — долгими днями ожидания, когда за ними придут свои. И они пришли», — призналась одна из эвакуированных женщин сквозь слезы.