Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин взял с собой на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое ему подарили военные.
«Совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Будем считать, что это знамя здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас на всей линии ЛБС», — заявил Путин.
Он поблагодарил военных за этот подарок. Знамя было развернуто за спиной российского президента. На его фоне он отметил, что армия России освобождает возвращают территории квадратными километрами ежедневно.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.
Читайте также:
Путин: ущерб в Курской области можно будет оценить после освобождения региона
Путин пожелал победы бойцам в зоне СВО
Путин: цены в РФ растут, поскольку предложение не успевает за спросом
Элина Позднякова