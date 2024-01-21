Самолет ВМС США курсировал рядом с Крымом во время авиаудара ВСУ

Фото: istockphoto/Vital Hil
По информации Flightradar24, трек самолета США на портале начинается на Сицилии, где располагается военно-морская авиабаза США Сигонелла.
ТАСС пишет, что неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, курсировал недалеко от западного побережья Крыма во время авиаудара ВСУ.
Самолет кружил в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии на границе с Украиной в тот момент, когда Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем.
В течение 10-15 минут после сообщения Минобороны о перехвате ракет самолет ВМС США отправился на юго-запад. В районе Констанцы начал «нарезать круги». В тот же момент в Минобороны России рассказали о перехвате еще одной авиаракеты ВСУ к западу от Крыма.
Ранее сообщалось, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».
The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.
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На Украине начали возводить собственную «линию Суровикина»
Самолет кружил в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии на границе с Украиной в тот момент, когда Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем.
Ранее сообщалось, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».
The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.
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Мария Фирсова