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Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Фурия», который вёл воздушную разведку вблизи российских позиций на Артёмовском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Во время боевого дежурства наши бойцы обнаружили воздушную цель и идентифицировали её, как украинский беспилотник «Фурия». Расчет взял цель на сопровождение и уничтожил пуском ракеты из ПЗРК «Верба».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Сильно влияют погодные условия, но мы всегда на дежурстве — несем службу. Наблюдаем за нашим чистым небом», — рассказал один из ивановских десантников — старший стрелок-зенитчик с позывным «Леший».
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Артем Путинцев