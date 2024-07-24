Под Авдеевкой экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ

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Экипаж танка Т-72БЗМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских войск, живую силу ВСУ и две боевых машины пехоты (БМП) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что опорный пункт, мешавший продвижению штурмовых групп дальше по направлению, был уничтожен огнём из закрытой огневой позиции.
Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевой задачи экипаж танка увернулся от нескольких FPV-дронов ВСУ благодаря системе РЭБ и дополнительной защите на машине.
В результате, танк без повреждений вернулся в укрытие.
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Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевой задачи экипаж танка увернулся от нескольких FPV-дронов ВСУ благодаря системе РЭБ и дополнительной защите на машине.
В результате, танк без повреждений вернулся в укрытие.
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Анастасия Чинкова