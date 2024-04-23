ВС РФ взорвали наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области

Видео: Минобороны РФ
Российские разведчики вычислили позиции и наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области и уничтожили цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательные пункты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что российские разведчики обнаружили позиции и наблюдательный пункт ВСУ возле границы с Белгородской областью. Они были уничтожены шквальным огнём.
Ранее Министерство обороны России также опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.
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Элина Позднякова