Под Белгородом ВС РФ затрофеили крупнокалиберные пулемёты производства США
Российские военные обнаружили крупную партию американских крупнокалиберных пулемётов Browning M2 у границы с Белгородской областью. По сведениям Telegram-канала Mash, это оружие США выпустили ещё во Вторую мировую и Корейскую войны.
Поставщиком выступила бельгийская сторона. На части пулемётов стоит маркировка фирмы FN Herstal, на других — отсутствуют серийные номера. Украина, согласно информации, получила этот арсенал в 2022 году. Сначала их использовали для обороны, а позже передали штурмовым подразделениям.
После обнаружения российские специалисты проверили пулемёты в полевых условиях. В ходе испытаний выяснилось, что оружие часто заклинивает. Возможными причинами называют длительный срок эксплуатации или низкие температуры.
Помимо этого российские бойцы нашли штурмовые винтовки М4А1, гранатомёты M141 BDM и другие образцы. Специалисты отремонтировали трофейное вооружение, и теперь оно находится в применении.
Читайте также: