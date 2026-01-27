Под Белгородом ВС РФ затрофеили крупнокалиберные пулемёты производства США

27 января 2026, 13:25

Фото: Istock/N-sky

Российские военные обнаружили крупную партию американских крупнокалиберных пулемётов Browning M2 у границы с Белгородской областью. По сведениям Telegram-канала Mash, это оружие США выпустили ещё во Вторую мировую и Корейскую войны.