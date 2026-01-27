ВС России освободили Купянск-Узловой

27 января 2026, 08:25

Фото: iStock/macky_ch

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил об освобождении Купянска-Узлового. В городе сейчас проходят проверки и зачистка кварталов. Об этом пишет РИА Новости.