ВС России освободили Купянск-Узловой
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил об освобождении Купянска-Узлового. В городе сейчас проходят проверки и зачистка кварталов. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что операции продолжаются не только в Купянске. Бои идут также в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. Ситуация остается напряженной, и командование уверено в успехе своих действий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
