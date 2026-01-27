Россиянин ответит в суде за дискредитацию Вооруженных сил РФ

27 января 2026, 09:14

В Комсомольске-на-Амуре мужчину будут судить за дискредитацию ВС России

Фото: iStock/simpson33

В Комсомольске-на-Амуре мужчина окажется на скамье подсудимых за дискредитацию Вооруженных сил России. По информации УМВД Хабаровского края, в марте прошлого года он опубликовал в соцсети комментарий, который власти сочли оскорбительным для армии.