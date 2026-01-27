Достижения.рф

Россиянин ответит в суде за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: iStock/simpson33

В Комсомольске-на-Амуре мужчина окажется на скамье подсудимых за дискредитацию Вооруженных сил России. По информации УМВД Хабаровского края, в марте прошлого года он опубликовал в соцсети комментарий, который власти сочли оскорбительным для армии.



Этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение в феврале 2025 года. Тогда его поступки также расценили как публичные действия, направленные против Вооруженных сил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. В качестве меры пресечения суд назначил подписку о невыезде.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

