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Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Под Белгородом железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Новооскольском округе. В результате наезда состава произошёл взрыв, пострадавших нет.

Гладков пояснил, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. На участке в данный момент временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают оперативные службы.

При этом не уточняется, какие повреждения получил сам поезд.

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«Доказывайте, что вы настроены по-русофобски»: убытки, запрет на въезд в Латвию и ультиматумы Литвы. Кристине Орбакайте — 54 года
25 мая 2025, 17:52

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Артистка, чье имя все чаще упоминают в негативном ключе, бывшая любимица публики Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, празднует свой 54-й день рождения. Дочь Аллы Пугачевой давно проживает в Майами и пытается достичь прежней популярности у местной аудитории. О том, как сложилась жизнь у бывшей российской звезды за океаном, читайте в материале «Радио 1».

Звездное детство


Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Кристина Орбакайте появилась на свет 25 мая 1971 года в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Молодые родители активно строили карьеру, а воспитанием Кристины занимались бабушки. Ранние годы детства девочки прошли в доме на Балтийском побережье в поселке Швянтой на западе Литвы.

В тот момент, когда Орбакайте было всего четыре года, её родители приняли решение о разводе. После этого ей пришлось оставить курортный посёлок и переехать в Москву, где она начала заниматься музыкой и танцами.

В семь лет она уже появится на телевидении — с песней «Солнышко смеётся» в передаче «Весёлые нотки», а в возрасте 13 лет сыграет главную роль в знаменитой картине Ролана Быкова «Чучело».

Карьера в России


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

В 1992 году она начала сольную карьеру, выступив с песней «Поговорим» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой. Через два года вышел её первый альбом «Верность», а в 1996 году — второй, «Ноль часов ноль минут».

К началу 2000-х Кристина Орбакайте была признана одной из популярнейших певиц России. Однако ее вокал мало чем отличался от других исполнителей, если и не был хуже. Но у Кристины было большое преимущество: ее мама на тот момент уже носила титул Примадонны и имела значительное влияние в мире шоу-бизнеса.

«Понятно, что без Аллы Борисовны просто девушке Кристине Орбакайте было бы сложно обратить на себя внимание, не то что пробиться в шоу-бизнес. Орбакайте была просто артисткой с хорошей хореографической подготовкой, таких много на любом кастинге. В 1990-х таким было очень сложно без связей, без знакомств и денег достичь чего-либо. Да, крыша у нее была хорошая. С ней были готовы работать лучшие мастера, чтобы слепить из Орбакайте хоть что-то», — рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Помимо музыкальной карьеры, Кристина осваивала индустрию кино. Среди ранних работ Орбакайте числятся картины «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», «Благотворительный бал», «Новейшие приключения Буратино».

В 1998 году певица заочно окончила актёрский факультет РАТИ и продолжила активно работать в кино. В настоящий момент ее фильмография насчитывает более 45 проектов, в число которых входят фильмы «Женское счастье», «Родственный обмен», трилогия «Любовь-морковь», «Королевство кривых зеркал», «Бульварное кольцо» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

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«Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года

Миграция в Штаты


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте задержалась в России дольше всех из своей семьи. Певица до последнего скрывала свое отношение к СВО и давала концерты для российской публики. В конце 2023 года вокруг Орбакайте начали сгущаться тучи, и её призвали чётко сформулировать гражданскую позицию. Певица отказалась говорить о своей преданности, за что её добавили в чёрные списки и началась череда отмен концертов.

Усиживать на двух стульях к середине 2024 года Кристине было уже не под силу. Тогда она попрощалась с российской аудиторией и переключилась, по примеру молодого мужа Пугачевой, на гастроли по Европе, США и Израилю.

Попытки Орбакайте собрать как можно больше денег с концертов на родине не прошли бесследно. Некоторые страны Европы не захотели принимать у себя певицу, которая еще вчера пела для русских. В отдельных городах не нашлось любителей ее творчества, и продажи билетов были крайне низкими. А Латвия вообще официально отказала Кристине во въезде в страну, объяснив это соображениями безопасности.

А что сейчас?


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Концерты Кристины Орбакайте в США по-прежнему не имеют большого спроса. Ей приходится выступать в полупустых залах и снижать цены на билеты. Штаты переполнены бывшими российскими звездами, и все они выступают для русскоговорящей аудитории. Конкуренция артистов за зрителя и залы бешеная.

Сегодня свой день рождения Орбакайте встретила в Эстонии. По плану у певицы вечером концерт в Таллине. Поездка по Европе также предполагала выступления в родной для Кристины Литве. Однако на днях стало известно, премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас пригрозил артистке отменой концертов и предложил высказать ей четкую позицию по спецоперации на Украине.

«Те бывшие русские, которые оказывались в момент серьезных исторических испытаний в странах, враждебных их родине, они были вынуждены постоянно доказывать свою лояльность. Идите теперь ежедневно доказывайте свою лояльность, доказывайте, что вы настроены максимально русофобски. Они будут только вам эту планку поднимать», — прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян в эфире ТК НТВ.

Скандальное предложение латвийских властей стало неожиданностью для Орбакайте. Теперь ей придётся отменить свой концерт в Юрмале, который должен был состояться 1 июня. По предварительным оценкам, это приведёт к потере гонорара в размере 10 миллионов рублей.

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Минобороны: российские войска освободили Романовку в ДНР
25 мая 2025, 16:54

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населенный пункт Романовка в Донецкой народной Республике. Украинских боевиков выбили подразделения «Южной» группировки войск. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Перед этим сообщалось, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Целью СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#минобороны
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Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область
25 мая 2025, 14:20

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Вертолёт президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения главой государства Курской области, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире программы «Вести Недели» на телеканале «Россия 1».
Он уточнил, что российские военные оперативно и успешно отразили массированную атаку украинских дронов и полностью обеспечили безопасность Путина.

В районах перемещения вертолёта президента силами ПВО были сбиты 46 дронов.

Отмечается, что это произошло 20 мая, когда российский лидер впервые после освобождения Курской области посетил регион.

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#опасность
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Минобороны сообщило о возвращении ещё 303 российских военных из плена ВСУ
25 мая 2025, 12:26

Фото: iStock/Vital Hil

В воскресенье, 25 мая, с подконтрольной Украине территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Взамен украинской стороне переданы 303 военнопленных ВСУ.

В настоящее время освобождённые из плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Накануне британский журналист сообщил, что ВС РФ приступили к стягиванию военнослужащих из освобождённой Курской области к границе Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#плен
#военные
#сво
#россия
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Военэксперт Коваленко: российский дрон пролетел на рекордной высоте над Украиной
25 мая 2025, 12:01

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российский беспилотник совершил рекордный по высоте полет над территорией Украины — 4900 метров. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко. Его слова передает интернет-газета «Страна.ua».
«Один из «Шахедов» сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4 900 метров», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что эксперт не раскрыл, где именно был замечен БПЛА, но уточнил, что тот пролетал над материковой частью страны. Он также добавил, что украинским военным все сложнее сбивать российские дроны из-за того, что они продолжают набирать высоту.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО сбили и перехватили 110 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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