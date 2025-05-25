Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev
Под Белгородом железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Новооскольском округе. В результате наезда состава произошёл взрыв, пострадавших нет.
Гладков пояснил, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. На участке в данный момент временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают оперативные службы.
При этом не уточняется, какие повреждения получил сам поезд.
Читайте также:
Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область
Минобороны сообщило о возвращении ещё 303 российских военных из плена ВСУ
Теснение ВСУ на торецком направлении, освобождение сел Отрадное и Ступочки: последние новости СВО на 25 мая
Гладков пояснил, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. На участке в данный момент временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают оперативные службы.
При этом не уточняется, какие повреждения получил сам поезд.
Читайте также:
Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область
Минобороны сообщило о возвращении ещё 303 российских военных из плена ВСУ
Теснение ВСУ на торецком направлении, освобождение сел Отрадное и Ступочки: последние новости СВО на 25 мая
Анастасия Чинкова