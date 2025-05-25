Минобороны сообщило о возвращении ещё 303 российских военных из плена ВСУ

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В воскресенье, 25 мая, с подконтрольной Украине территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Взамен украинской стороне переданы 303 военнопленных ВСУ.
В настоящее время освобождённые из плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Накануне британский журналист сообщил, что ВС РФ приступили к стягиванию военнослужащих из освобождённой Курской области к границе Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время освобождённые из плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Накануне британский журналист сообщил, что ВС РФ приступили к стягиванию военнослужащих из освобождённой Курской области к границе Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова