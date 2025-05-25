Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Вертолёт президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения главой государства Курской области, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире программы «Вести Недели» на телеканале «Россия 1».
Он уточнил, что российские военные оперативно и успешно отразили массированную атаку украинских дронов и полностью обеспечили безопасность Путина.
В районах перемещения вертолёта президента силами ПВО были сбиты 46 дронов.
Отмечается, что это произошло 20 мая, когда российский лидер впервые после освобождения Курской области посетил регион.
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В районах перемещения вертолёта президента силами ПВО были сбиты 46 дронов.
Отмечается, что это произошло 20 мая, когда российский лидер впервые после освобождения Курской области посетил регион.
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Анастасия Чинкова