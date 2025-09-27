Якобы «уничтоженный» ВСУ на видео российский боец оказался жив и не получил ранений

27 сентября 2025, 01:57

Российский боец Юмиж рассказал, что ВСУ подделали видео с якобы его «уничтожением»

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сфабриковали видеоролик, на котором они «уничтожили» российского бойца с позывным Юмиж. Однако на деле он даже не был ранен. Этим поделился сам «убитый украинцами» военный в интервью с RT.





Юмиж объяснил, что случилось на самом деле. Изначально он вышел из укрытия, чтобы помочь получившему ранение сослуживцу. В этот момент его заметил украинский беспилотник. Дрон ВСУ атаковал, но врезался в дерево, за которым укрывался Юмиж.





«Конечно, это видео — обман. Даже как я вокруг дерева бегаю, обрезали. Как я крестился, тоже обрезали», — возмутился Юмиж в разговоре с RT.