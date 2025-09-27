Якобы «уничтоженный» ВСУ на видео российский боец оказался жив и не получил ранений
Российский боец Юмиж рассказал, что ВСУ подделали видео с якобы его «уничтожением»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сфабриковали видеоролик, на котором они «уничтожили» российского бойца с позывным Юмиж. Однако на деле он даже не был ранен. Этим поделился сам «убитый украинцами» военный в интервью с RT.
Юмиж объяснил, что случилось на самом деле. Изначально он вышел из укрытия, чтобы помочь получившему ранение сослуживцу. В этот момент его заметил украинский беспилотник. Дрон ВСУ атаковал, но врезался в дерево, за которым укрывался Юмиж.
Поражающие элементы БПЛА в бойца РФ не попали, и ему удалось благополучно вернуться к своим вместе с раненым товарищем.
Российский боец пояснил, что в опубликованном ВСУ видео были намеренно вырезаны ключевые моменты происшествия.
«Конечно, это видео — обман. Даже как я вокруг дерева бегаю, обрезали. Как я крестился, тоже обрезали», — возмутился Юмиж в разговоре с RT.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ.