Под Брянском дрон ВСУ ударил по грузовику «Мираторга», перевозившему животных

08 августа 2025, 17:13

Фото: iStock/NiseriN

В Брянской области украинский беспилотник атаковал грузовик одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов «Мираторг», который перевозил животных. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.