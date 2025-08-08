Достижения.рф

Под Брянском дрон ВСУ ударил по грузовику «Мираторга», перевозившему животных

Фото: iStock/NiseriN

В Брянской области украинский беспилотник атаковал грузовик одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов «Мираторг», который перевозил животных. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.



В результате инцидента, произошедшего в Суземском районе, транспортное средство было повреждено, часть животных погибла. Водитель грузовика, к счастью, не пострадал.

Иных подробностей произошедшего пока не приводится.

Ранее, в мае 2025 года, на территории Брянской области уже были зафиксированы атаки украинских войск по двум автомобилям «Мираторга».

Анастасия Чинкова

