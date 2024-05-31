Под Харьковом 12 человек пострадали из-за попыток ВСУ помешать эвакуации

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Украинские войска, пытаясь помешать эвакуации населения Харьковской области, ранили 12 мирных жителей. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что бойцы ВСУ с помощью оружия пытались остановить эвакуацию населения из Харьковской области. В результате были ранены 12 человек, которые в настоящее время проходят лечение в российских медицинских учреждениях.
Лисняк подчеркнул, что боевики использовали запрещённые к применению в отношении мирного населения средства.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что санитарная зона безопасности пройдёт в 200 километрах западнее Харькова.
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Лисняк подчеркнул, что боевики использовали запрещённые к применению в отношении мирного населения средства.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что санитарная зона безопасности пройдёт в 200 километрах западнее Харькова.
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Анастасия Чинкова