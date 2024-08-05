Под Харьковом из «Искандера» поразили пункт дислокации наемников с 80 боевиками

Фото: Минобороны России
Под Харьковом ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи вместе с 80 боевиками, объект поразило подразделение группировки войск «Запад». Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщил ТАСС.
«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — заявил собеседник агентства.Ранее Минобороны России сообщало, что та же группировка войск ликвидировала под Харьковом два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали позициии ВС РФ. Согласно сообщению, иностранные танки вместе с замаскированной огневой позицией обнаружила разведка, после чего по объектам нанесли точечные удары.
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Данил Пономарев