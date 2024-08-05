Российские бойцы уничтожили два танка Leopard в Харьковской области

Видео: Минобороны РФ
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали российские позиции в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
Согласно сообщению, западные танки были обнаружены разведкой в двух районах Харьковской области. Бойцы ВС РФ выявили перемещение, а также замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ. После анализа данных по танкам противника были нанесены точечные удары.
Уточняется, что уничтожение обоих танков подтверждено кадрами объективного контроля.
Читайте также:
В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ
В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы
Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности
«В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что уничтожение обоих танков подтверждено кадрами объективного контроля.
Читайте также:
В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ
В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы
Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности
Элина Позднякова