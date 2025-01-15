Под Харьковом уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ, откуда дроны атаковали РФ

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Российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА, откуда накануне был массовый запуск дронов по российским регионам, пишет Shot.
Напомним, в ночь на 14 января Украина выпустила по российским регионам более 200 БПЛА. Атака осуществлялась поэтапно: беспилотники шли стаями в количестве от семи до десяти штук в несколько заходов с интервалом 20–30 минут на каждый регион.
Выяснилось, что запуски противник производил из Сумской, Черниговской и Харьковской областей. ВС РФ быстро определили место запуска под Харьковом. Он оказался в посёлке Двуречное.
Согласно сообщению, российская разведка оперативно передала выявленные координаты, после чего пункт был поражен ракетой «Изделие 305», которую не может сбить ПВО. Также ракета хорошо защищена от действия систем РЭБ. По данным оперативного контроля, объект был уничтожен вместе с личным составом и дронами-камикадзе.
Уже утром 15 января армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине.
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Выяснилось, что запуски противник производил из Сумской, Черниговской и Харьковской областей. ВС РФ быстро определили место запуска под Харьковом. Он оказался в посёлке Двуречное.
Согласно сообщению, российская разведка оперативно передала выявленные координаты, после чего пункт был поражен ракетой «Изделие 305», которую не может сбить ПВО. Также ракета хорошо защищена от действия систем РЭБ. По данным оперативного контроля, объект был уничтожен вместе с личным составом и дронами-камикадзе.
Уже утром 15 января армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине.
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Элина Позднякова