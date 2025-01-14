Самая крупная атака ВСУ на Россию: какие города пострадали, последствия, жертвы, видео

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Минувшей ночью российские регионы подверглись мощнейшей воздушной атаке со стороны ВСУ. Всего было уничтожено более 200 вражеских дронов, в том числе «PD-2», «Бобёр», «Лютый», «UJ-22», а также пять ракет ATACMS. Противник атаковал Брянскую, Тульскую, Саратовскую, Самарскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую области, а также Казань и Краснодарский край.
Брянская область
Атака на Россию началась еще вечером 13 января около 21:00. Первой под удар ВСУ попала Брянская область.
«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области», — написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По данным СМИ, ВСУ пытались атаковать ракетами ATACMS Брянский химический завод в городе Сельцо и завод «Кремний» в Брянске. Во время атаки на город три человека получили лёгкие ранения.
Саратовская область
Около 05:00 утра губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА. В это время все экстренные службы уже были приведены в полную готовность.
ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Пекло» и «Бобер»
По данным Mash, ВСУ били по региону реактивными ракетами-беспилотниками «Пекло» и БПЛА «Бобёр». В небе прозвучало не менее 15 взрывов.
«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале ближе к 09:00.
В связи с украинской атакой занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном режиме.
Воронежская область
Около 02:00 беспилотники ВСУ начали атаку на Воронежскую область.
«За минувшую ночь в Воронеже и двух районах области дежурными средствами ПВО и силами РЭБ были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — сообщил утром глава региона Александр Гусев.
По его словам, пострадавших и разрушений на земле в регионе нет.
Тульская область
Атаке ВСУ этой ночью подверглась и Тульская область, взрывы прогремели над городом Алексин. Один из беспилотников взорвался за окном у местного жителя.
Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников пострадали несколько автомобилей и хозпостроек. Кроме того, выбило стёкла в жилых домах, раненых нет. Всего в Тульской области уничтожено не менее 16 вражеских беспилотников.
Обломки сбитых БПЛА также упали рядом со спортивной базой «Ока». В этот момент там находились волейболисты-паралимпийцы. Они смогли спрятаться в спортзале и не пострадали.
Атака на Татарстан
Порядка четырёх взрывов раздались в районе Авиастрой в Казани недалеко от СНТ «Сирень» и на Жилплощадке у Северного вокзала.
Предварительно, ВСУ попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. На территорию предприятия упали обломки сбитого дрона «Лютый», после чего произошло возгорание цистерны. Этот дрон может пролететь до 1000 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.
В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна
Еще два вражеских БПЛА сбили над Альметьевском. Первый уничтожили из стрелкового оружия, второй — с помощью ПВО. Они пытались атаковать местную нефтеперекачивающую станцию. В Альметьевске развита нефтедобывающая и газоперерабатывающая промышленность, машиностроение, металлообработка. Местные власти заранее поручили всем управляющим компаниям открыть подвалы и дома, которые считаются укрытиями.
По предварительным данным, пострадавших в Татарстане нет.
Орловская область
Минувшей ночью Орловская область подверглась массовой атаке. Всего в регионе сбили 17 украинских беспилотников.
«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы. В очередной раз вражеские атаки тщетны – Орловщина готова к любым вызовам. Мы продолжим поддерживать нашу армию всеми силами, приближая заветную Победу!» — написал глава региона Андрей Клычков.
Атака на другие регионы
В Ростовской области сбили 14 беспилотников. Обошлось без пострадавших. В Самарской области ликвидировали 15 дронов. Четыре БПЛА сбили над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской и Воронежской областями.
Во многих городах были введены ограничения на работу аэропортов, в том числе в Нижнекамске, Ижевске, Казани, Ульяновске, Калуге, Саратове, Тамбове и других.
Обнаружены обломки кумулятивных бомб КЗ-6
По данным Shot, в Саратовской и Брянской областях после ночной атаки ВСУ обнаружили обломки кумулятивных бомб КЗ-6 весом пяти кг. Предполагается, что беспилотники, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.
КЗ-6 — кумулятивный заряд, разработанный в СССР. Он предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования. ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на регионы России.
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Элина Позднякова