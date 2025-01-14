ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Пекло» и «Бобер»

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ВСУ ударили реактивными ракетами-беспилотниками «Пекло» и БПЛА «Бобёр» по Саратовской области, всего раздалось не менее 15 взрывов, пишет Mash.
По данным издания, местные жители говорят о не менее 15 взрывах в регионе.
Беспилотники «Бобер» похожи на самолеты. Они двигаются со скоростью 150 км/ч и могут пролететь 800 км. Аппарат весит 150 кг и может находиться в воздухе около семи часов.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Беспилотники «Бобер» похожи на самолеты. Они двигаются со скоростью 150 км/ч и могут пролететь 800 км. Аппарат весит 150 кг и может находиться в воздухе около семи часов.
«Пекло» является гибридом ракеты и беспилотника. Этот аппарат способен летать со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 километров.
«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей», — написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Элина Позднякова