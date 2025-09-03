03 сентября 2025, 19:29

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса.





По его словам, Киев не может отдавать территории, так как это очень мощная линия обороны ВСУ.





«Мы не будем делать такие подарки», — сказал предводитель киевского режима.