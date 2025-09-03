Зеленский отказался уходить из Донбасса
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса.
По его словам, Киев не может отдавать территории, так как это очень мощная линия обороны ВСУ.
«Мы не будем делать такие подарки», — сказал предводитель киевского режима.
Зеленский добавил, что отказ от Донбасса противоречит конституции страны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.