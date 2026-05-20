Слюсарь рассказал о ночной атаке беспилотников на Ростовскую область

20 мая 2026, 06:59

Слюсарь: силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над Ростовской областью

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать цели на территории Ростовской области. Нападение отражала система противовоздушной обороны.





Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в социальных сетях, под ударом оказались сразу четыре муниципальных образования. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. При этом угроза беспилотников в Ростовской области продолжает действовать.



«Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 4-х районах: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — написал губернатор.