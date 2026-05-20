Слюсарь рассказал о ночной атаке беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над Ростовской областью
Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать цели на территории Ростовской области. Нападение отражала система противовоздушной обороны.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в социальных сетях, под ударом оказались сразу четыре муниципальных образования. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. При этом угроза беспилотников в Ростовской области продолжает действовать.
«Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 4-х районах: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — написал губернатор.Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в ДНР. Жертвами удара БПЛА стали два мирных жителя.